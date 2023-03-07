إطلاق نار يستهدف مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر

وطن: أطلق مسلحون في مدينة نابلس الليلة الماضية، النار صوب مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بالمدينة يزن مصباح جبر.

واستنكرت نقابة المهندسين حادثة إطلاق النار على سيارة جبر بعشر رصاصات اخترقت جسم مركبته، مؤكدة أن "هذه الأفعال تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلًا".

وطالبت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالقيام بواجبها، كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولًا، وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي.