مستوطنون يحطمون ضريح شهداء غرب رام الله

وطن: حطم مستوطنون مساء اليوم الاثنين، ضريح شهداء فلسطينيين في قرية عين قينيا، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن قطعان المستوطنين اقتحموا، بحماية جيش الاحتلال، قرية عين قينيا مساء اليوم، وحطموا "ضريح شهداء" وسط البلد.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا على المواطنين في البلدة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنازل، ما أسفر عن حالات اختناق في صفوف الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه شبان من عين قينيا قاموا بالتصدي للمستوطنين.