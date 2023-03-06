"التربية" تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم

وطن: استنكرت وزارة التربية والتعليم إخطار سلطات الاحتلال، اليوم، مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية بيت لحم بالهدم؛ الأمر الذي يحرم طلبتها من نيل حقهم الطبيعي في التعليم الحر والآمن.

وأكدت "التربية" أن هذا الإخطار يندرج في سياق حملة التحريض والاستهداف المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، ما يهدد حق الطلبة في التعليم؛ وهو حق كفلته القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة، داعيةً المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية والمدافعة عن الطفولة إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية، واتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل من اعتداءات وانتهاكات وجرائم بحق قطاع التعليم، والعمل على توفير الحماية والمناصرة لهذا القطاع الحيوي.