6 إصابات بينهم طفلة في اعتداءات جديدة نفذها المستوطنون في حوارة

وطن: أصيب ستة مواطنين، خمسة من عائلة واحدة، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين الإرهابيين على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية بأن عدداً من المستوطنين تجمعوا في بلدة حوارة واعتدوا على المواطنين ومركباتهم ما ادى لاصابة عدة مواطنين بينهم طفلة.

وأضافت المصادر بأن مواجهات اندلعت في البلدة مع جيش الاحتلال اطلق الجنود خلالها الرصاص الحي والغاز على المواطنين.

وكان مستوطنون تجمعوا في البلدة وادوا رقصات استفزازية، فيما اطلق الاهالي دعوات عبر سماعات المساجد للتصدي لهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن خمسة مواطنين، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق، فيما أصيب سادس بحجارة المستوطنين في رأسه، نقلوا إثرها لطوارئ ابن سينا في حوارة، خلال هجوم مستوطنين على البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دغلس أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي صوب مركبة في البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات في الأرواح، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.