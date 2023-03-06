هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمصاب امير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خلال محاميها والذي تمكن من زيارة الأسير المصاب البس في مستشفى "شعاريه تصيدك " أنه ما زال يرقد في قسم العظام ومازال بحاجة إلى متابعة صحية .

واضافت الهيئة أن المصاب امير البس كان قد أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قبل يومين في منطقة القدم اليمنى، وقد أجريت له يوم أمس عملية في قدمه وتم وضع براغي له في منطقة الإصابة .

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف يوم الاربعاء القادم في المحكمة العسكرية في عوفر.