شباب الخليل يكتسح إسلامي قلقيلية بـ"نصف دستة" وينهي الدوري ثالثا

وطن: اكتسح نادي شباب الخليل، مساء اليوم الإثنين، ضيفه إسلامي قلقيلية بسداسية نظيفة "نصف دستة" ضمن مبارايات الأسبوع الـ22 والأخير من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي احتضنه استاد هواري بو مدين في دورا بالخليل.

الشباب حامل لقب النسختين الماضيتين من الدوري، ارتقى بهذا الانتصار الكبير إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة تاركا المركز الرابع لشباب الظاهرية برصيد 45 نقطة، أما الإسلامي الذي ودع الدوري في الأسابيع الماضية فبقي أخيرا برصيد نقطة واحدة ليتلقى هزيمته الـ21 بالدوري.

وأنهى الشباب الشوط الأول لصالحه بثلاثية سجلها لاعبه شاهر الطويل الذي سجل هدفين، بينما أضاف زميله محمود أبو وردة الهدف الثالث.

وتواصل المد الهجومي للشباب خلال الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف كانت جميعها عبر اللاعب موسى ترابين الذي سجل "هاتريك".

وفي لقاء آخر، اكتفى مركز بلاطة صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع ضيفه ترجي واد النيص صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة، في اللقاء الذي احتضنه استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.