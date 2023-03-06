11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بأندونيسيا

وطن: لقي 11 شخصا حتفهم وفقد 50 آخرون، اليوم الإثنين، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، على ما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري لقناة تلفزيونية محلية أن الكارثة وقعت في جزر رياو مشيرا إلى أنه "تم وضع 11 جثة في أكياس" ويقدر أن هناك 50 مفقودا.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في جزر رياو أن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت، ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات، موضحا أن "الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حاليا".

وأضاف أن الوصول إلى هذه الجزيرة النائية سيكون صعبا بالنسبة لرجال الإنقاذ.