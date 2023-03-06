Ooredoo فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي للعام 2023

وطن: عقدت شركة Ooredoo فلسطين اجتماع هيئتها العامة العادي الثاني عشر في رام الله وغزة بالتزامن ومن خلال خاصية الفيديو كونفرينس، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو رمضان، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور ضرغام مرعي، وأعضاء مجلس الإدارة فيصل الشوا والدكتور حسين الأعرج، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس إيهاب صبيح وليث ضراغمة، وممثل مراقب الشركات بلال كتانة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فايز الحسيني، وممثل عن هيئة سوق راس المال وممثلين عن بورصة فلسطين، و حازم صبابا ممثلاً عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين، والإدارة التنفيذية للشركة.

وافتتح رئيس مجلس الإدارة محمد أبو رمضان الاجتماع بالترحيب بالحضور تلاه إعلان مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور النصاب القانوني من المساهمين، من ثم استمع الحضور لتقرير مجلس الإدارة للعام 2022 وكلمة الرئيس التنفيذي عن أداء الشركة للعام 2022.

وشمل الاجتماع تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون ثاني من العام 2022، وتم بعدها مناقشة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، وانتخاب السادة شركة برايس ووتر هاوس مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2023.

ومن جهته عقب رئيس مجلس إدارة شركة Ooredoo فلسطين محمد أبو رمضان: "إن الإيمان بالهدف يساهم دومًا بنجاح الوصول، ونحن في شركة Ooredoo فلسطين لدينا إيمان كبير بقدرتنا على الوصول لتحقيق آمال مستثمرينا وتطلعاتهم، فعلى مدار السنوات الماضية عملت الشركة بشكل متواصل من اجل تحقيق تطلعات شركائنا من المستثمرين والمشتركين".

وتابع أبو رمضان: "لقد ثبّتنا خلال عام 2022 قواعد هامة في السوق الفلسطينية، جعلت من Ooredoo فلسطين في مصاف أهم الشركات العاملة في فلسطين، حيث استطاعت تحقيق صافي أرباح بقيمة 16.6 مليون دولار أمريكي ما يشكل زيادة بنسبة %24 عن السنة الماضية".

وأشاد الدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين بنتائج عام 2022 التي أوضحت بشكل جلي النمو المتسارع للشركة على الأصعدة المالية والتجارية والتقنية، حيث حققت الشركة تقدمًا ملحوظًا عبر ارتفاع صافي الأرباح ليصل إلى 16.6 مليون دولار، كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 115.5 مليون دولار أمريكي، شكلت زيادة عن العام السابق بنسبة %3، واستمرارًا في جني ثمار السنوات الماضية فقد حققت الشركة أيضًا نموًا في قاعدة المشتركين بنسبة %2، فيما بلغت أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات 42.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %4 عن العام الماضي.

وأضاف د. مرعي: " نمضي عامًا بعد عام بأمل وإيمان راسخين بأننا قادرون على خلق أيام أفضل وسنوات أفضل وإنجازات أكبر وأكثر، ونحن على ثقة تامة بأن كوادرنا الفلسطينية لديها من الخبرات والقدرات ما يمكننا من ترك بصمات مؤثرة وواضحة في قطاع الاتصالات في فلسطين، وأن المستقبل الذي نسعى إليه سيكون لنا فيه مقعد متقدم في هذا القطاع، بخدمات عصرية ومنافسة وحلول أعمال خلاقة، وهذا كله سيجعلنا أكثر قربًا من احتياجات مساهمينا ومستثمرينا وتحقيق رؤيتهم ووضع الشركة في المكانة التي يطمحون لها".

معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

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