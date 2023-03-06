الجامعة العربية الامريكية تعقد ورشة عمل أكاديمية لمحاضريها في حرمها برام الله

رام الله - وطن: عقد مكتب نائب رئيس الجامعة العربية الامريكية للتخطيط والتطوير والجودة في حرم الجامعة بمدينة رام الله، ورشة عمل أكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية، بهدف اطلاعهم على أهم التوجهات والاستراتيجيات التي تتبعها الجامعة للارتقاء بالعملية الأكاديمية ورفع مستوى جودة التعليم، حاضر فيها كلا من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد عوض، ومدير مركز التعليم الإلكتروني في الجامعة الدكتور أحمد عويس.

وتطرقت الورشة لمواضيع عدة أبرزها، استراتيجيات التعلّم الحديثة، والبحث العلمي وأهم المؤشرات التي تعكس تقدم البحث العلمي في الجامعة، إضافة الى دور البحث العلمي في تعزيز التصنيف الدولي للجامعة، عدا عن تعريف المشاركين بأنظمة الجامعة وتعليماتها خاصة فيما يتعلق بتعليمات الترقية والبحث العلمي والخدمات الالكترونية التي تسهل عمل الأكاديميين في الجامعة خاصة منصة التعليم الالكتروني والموارد التعليمية الأخرى.

من جانبه، أوضح مستشار مجلس إدارة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور عدلي صالح، أن هذا النوع من الورشات تستهدف أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بهدف الارتقاء بمستوى أداء الموظفين بما يخدم العملية التعليمية، وانسجاماً مع فلسفة الجامعة بالتركيز على الطلبة كمحور أساسي للعملية التعليمية وتعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم الحياتية والقيادية وتوجهاتهم العلمية والبحثية، وتنمية وتطوير استراتيجيات التعلم والتعليم والبحث العلمي لدى الأكاديميين في الجامعة بما يحقق هذه الفلسفة.