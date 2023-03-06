البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن الفائزين في السحب الثالث لحملة " اربح مدفوعاتك 2X"

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائزين في السحب الثالث لحملة تشجيع استخدام البطاقات في عمليات الدفع " اربح مدفوعاتك x2" وعددهم 8 فائزين بلغت جائزة كل منهم ضعف قيمة مدفوعاته الشهرية عبر بطاقات البنك المختلفة وبحد أقصى 500 دولار لكل فائز.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الحملة والجوائز الخاصة بها جزء من باقة من الخصومات والمزايا التي توفرها بطاقات البنك على المستويين المحلي والخارجي والتي تهدف جميعها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء والتوقف عن الطريقة التقليدية للدفع، مؤكداً أن استخدام البطاقات لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على العملاء.

وأضاف السعدي:" هذه الحملة تنسجم مع استراتيجية البنك بالتحول الرقمي وجهوده الكبيرة لتشجيع العملاء على التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية والحد من استخدام عمليات الدفع النقدية لما لذلك من أهمية في زيادة مستويات الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين".

وأشار السعدي إلى أن البنك أطلق العديد من الحملات لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات في عمليات الدفع وكان آخرها حملة تسديد رسوم بلدية رام الله عبر البطاقات والتي جرى مؤخراً الإعلان عن أسماء 10 فائزين فيها.

يشار أن حملة " اربح مدفوعاتك 2X" تضمنت السحب على 24 جائزة خلال فترة الحملة تبلغ كل منها قيمة مدفوعات العميل الشهرية عبر بطاقات البنك المختلفة وبحد أقصى 500 دولار لكل جائزة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة وأسماء الفائزين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps

ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني خدماته المصرفية عبر قنوات رقمية متنوعة تسهل على العملاء الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، وتشمل هذه القنوات الرقمية مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.