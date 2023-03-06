ستروين تطلق الجيل الجديد من C5 Aircross

وطن: قدمت Citroen سيارة كروس أوفر C5 Aircross المحدثة، حيث تلقت السيارة تصميمًا جديدًا للواجهة الأمامية، ومصابيح أمامية جديدة وأضواء نهارية، بالإضافة إلى مصابيح خلفية ومصدات أخرى. أيضًا ، تم تجهيز Citroen C5 Aircross الجديدة بعجلات جديدة مقاس 18 بوصة مقطوعة بالماس وأغطية Airbump وخيارات تخصيص متنوعة.

وأشادت الشركة المصنعة بنشاط بتعليق سيارة سيتروين C5 Aircross 2017 الأصلية ، والتي سميت Citroen Advanced Comfort. في السيارة الجديدة ، تم تحسينها بشكل أكبر ، وهو ما ينبغي أن يقدره سائقي السيارات الذين يقودون على طرق غير كاملة. يتم توفير راحة إضافية من خلال المقاعد المحسّنة ، التي تلقت طبقة إسفنجية إضافية بحجم 15 مم في البطانة. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم وظائف التدفئة والتدليك. تلقت الكروس أيضًا إصدارات جديدة من الديكور الداخلي من الجلد الطبيعي والصديق للبيئة والنسيج والكانتارا.

وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم داخلي أعيد تصميمه ، ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 إلى 12.3 بوصة ، ومحدد تروس جديد ومحدد وضع القيادة ، وتصميم داخلي واسع ومتعدد الاستخدامات. يوجد أيضًا عدد من مساعدي السائق الإلكتروني.

من الجدير بالذكر دان شركة جروب بلس للاستثمار هي الوكيل الحصري للعلامة التجارية الفرنسية في فلسطين.