حراك المعلمين يعلن رفضه قرار الحكومة المتعلق بانهاء الأزمة ويصعد احتجاجاته

وطن: اكد حراك المعلمين الموحد، رفضه لما أعلنه رئيس الوزراء د. محمد اشتية صباح اليوم الاثنين، بشأن حل ازمة اضراب المعلمين، ووصف ذلك بانه "كارثة بكل المقاييس"، واكد استمرار المعلمين بالاضراب وتصعيد احتجاجاتهم وتمسكهم بكافة مطالبهم.

وقال حراك المعلمين بان "ما يراه رئيس الوزراء واتحاد المعلمين حلا ومخرجاً، نراه ذُلاً وهوانا، والادهى من ذلك هو ان تنسب تلك المبادرة للجنة التنسيقية للنقابات".

وأضاف بأن "الحكومة ورئيس وزرائها واتحادها (اتحاد المعلمين) تناست تحذيراتنا، ولم تُقم وزنا لحرمان جيل كامل من التعليم لمدة شهر، ولم تأبه لصرخات الاف المعلمين الذين يريدون حقوقهم المشروعة، وانه (حراك المعلمين) لن يسمح بأي شكل من الاشكال تكرار مأساة العام الماضي" وذلك في اشارة منه الى الاتفاق الذي تم التوصل له بشأن منح المعلمين علاوة بنسبة 15% ابتداء من مطلع العام الجاري، ودمقرطة اتحاد المعلمين، الامر الذي لم يتم تنفيذه.

ودعا "حراك المعلمين الموحد" الى الاضراب المفتوح، مع التوجه للمدارس، على ان يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور اثبات الحضور صباحا، دون ان يعطوا أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.

كما ودعا"الحراك" المعلمين والمعلمات واولياء الامور ومختلف الاوساط للمشاركة بوقفة احتجاجية امام مديريات التربية والتعليم يوم الخميس المقبل، لافتا انه سيتم الانطلاق في مسيرات في مراكز المحافظات والمدن في ذلك اليوم.

وقال حراك المعلمين في بيانه، بانه سينفذ يوم الاثنين المقبل، اعتصاما مركزيا امام مجلس الوزراء في رام الله، ودعا المعلمين والمعلمات ومختلف الاوساط للمشاركة فيه، كما واكد ضمن خطواته الاحتجاجية التصعيدية رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات.