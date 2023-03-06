إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ الأسير محمد الخطيب

وطن: قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الأسير محمد الخطيب(40 عامًا)، من طولكرم، والذي يواجه مشاكل صحية مزمنة في الظهر؛ يواجه تدهورًا ملحوظًا على وضعه الصحيّ، مع ظهور أعراض صحية جديدة صعبة، نتجت جرّاء آثار الأدوية التي تم تزويده بها على مدار الفترة الماضية، حيث بدأ يعاني من مشاكل في الكلى، كما أنّ صعوبة الحركة لديه تضاعفت مقارنة مع الفترة الماضية.

وأوضح نادي الأسير؛ أنّ معاناة الأسير الخطيب بدأت منذ أكثر من عامين ونصف، وتحديدًا منذ شهر تموز/ يوليو 2020، حيث بدأ يعاني من أوجاع حادة في الظهر، وتبين لاحقًا أنّه مصاب بإنزلاق غضروفي شديد، ووفقًا لشهادته، فإنه أمضى نحو 7 شهور خلال تلك المدة، وهو طريح الفراش.