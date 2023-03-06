الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين جنوب جنين

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزين عسكريين على مفترق جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن دوريات الاحتلال نصبت الحاجز على مفترق البلدة، وأن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة حركة المواطنين.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا آخر قرب مدخل جبع جنوبا، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، عنزة، سيلة الظهر، وعجة.