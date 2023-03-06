الاحتلال يهدم منزلين في منطقة عرب الطريفات شمال غرب أريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزلين في تجمع "عرب الطريفات" شمال غرب أريحا.

وقال المشرف لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها، اقتحمت تجمع عرب "الطريفات" الرشايدة شمال غرب أريحا، وهدمت منزلي المواطنين الشقيقين عطا وطالب داود طريف.

وأضاف، أن عرب الطريفات أو الرشايدة تجمع بدوي يقطن فيه حوالي 700 فردا يعتاشون على الثروة الحيوانية، ويعيشون داخل خيام ومساكن بعضها مكونة من الأسمنت وينطبق عليها مفهوم المنزل.