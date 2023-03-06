الاحتلال يهدم أربعة منازل في مسافر يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، أربعة منال تعود لعائلة جبارين في مسافر يطا جنوب الخليل، للمرة الثانية.

وقال رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس لـوطن، إن آليات الاحتلال هدمت أربعة منازل تعود لعائلة جبارين في منطقة شعب البطم شمال مسافر يطا بحجة عدم الترخيص، علماً أن قوات الاحتلال هدمت هذه المنازل قبل حوالي شهر.

يُذكر أن منطقة شعب البطم يعيش فيها 38 عائلة، ويسكنها قرابة 350 فرداً يواجهون تنكيل الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وكما باقي قرى المسافر تقع شعب البطم في منطقة حزام تسعة مستوطنات تخنق المسافر.