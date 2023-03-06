الحكومة تقرر صرف علاوة للمعلمين والمهندسين بنسبة 5 % وللأطباء بنسبة 10 %

رام الله - وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ان الحكومة قررت صرف علاوة للمعلمين بنسبة 5 % للمعلمين وبنفس النسبة تصرف للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية.

ودعا اشتية خلال حديث في مستهل جلسة الحكومة المعلمين الى العودة الى مدارسهم يوم غد الثلاثاء حفاظا على العملية التعليمية.

كما أعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% وذلك اعتباراً من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر 4.

وقال اشتية إن وزارة المالية تدرس تقديم علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، موضحا ان الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبل شهر رمضان.