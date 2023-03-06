ثلاثة أسرى من بيت لحم يدخلون عامهم الـ20 في سجون الاحتلال

وطن: دخل ثلاثة أسرى من بيت لحم، اليوم الاثنين، عامهم الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسرى هم:

الأسير علي هليل (39 عاماً)، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2004، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 58 يوماً، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 21 مرة.

حصل الأسير هليل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس، وهو بصدد التحضير للشهادة الماجستير.

ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

والأسير عبد الرحمن مقداد (47 عاماً) دخل عامه الـ20 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 2004، وواجه تحقيقاً قاسياً لمدة ثلاثة أشهر، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافة إلى 15 عاماً.

الأسير مقداد خلال فترة اعتقاله حصل على شهادة البكالوريوس، وشهادة الماجستير، وهو يعاني من مشاكل صحية في القلب، نتيجة ظروف اعتقاله.

علماً أنه فقد ثلاثة من أشقائه وهو بالأسر، ومؤخراً فقد والدته وحرمه الاحتلال من وداعهم.

ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

فيما دخل الأسير حاتم الأعرج (37 عاماً) عامه الـ20 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، حيث واجه تحقيقاً قاسياً لمدة ثلاثة أشهر، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 40 عاماً.

الأسير الأعرج حصل بالأسر على شهادة البكالوريوس، وهو بصدد إنهاء رسالة الماجستير، ويقبع اليوم في سجن "نفحة".