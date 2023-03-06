الاحتلال يشرع بهدم منازل في حي واد الجوز

وطن: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزلين في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت الحي المذكور، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنزلين اللذين يعودان لعائلة طوطح، ويؤويان 20 شخصا، تفريغ محتوياتهما، تمهيدا لهدمهما، بحجّة البناء غير المرخّص.

وأفاد أحد المتضررين من هدم منزله المواطن يحيى طوطح ، بأن الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015.

وأوضح أن محاولات عديدة بذلوها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.

المصدر: وفا