لابيد يهدد نتنياهو بكشف أكاذيبه بشأن الجهوزية العسكرية لضرب إيران

وطن: : هدّد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بكشف أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الجهوزية العسكرية ضد إيران.

وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم يكفّ نتنياهو عن الكذب بشأن الجهوزية في الموضوع الإيراني، فسأضطر إلى شرح كل الثغرات والإهمال الذي كان مسؤولاً عنه حتى قمنا بتغييره"، في إشارة إلى خسارة نتنياهو الانتخابات وصعود حكومة لابيد – بينيت عام 2021، قبل أن يعود نتنياهو في 2022.

وأضاف لابيد: "أقترح عليه ألاّ يتحدث كثيراً عن هذه القضية، وقبل كل شيء أن يفعل المزيد".

وفي وقت سابق الأحد، سُئل نتنياهو في مقابلة مع "القناة 14" العبرية عن رأيه في تقرير لوكالة “بلومبرغ” زعم عثور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في إيران على يورانيوم تم تخصيبه إلى مستوى 84%.

وأجاب نتنياهو إنّه "واثق من أنّ لدى إسرائيل القوة لمواجهة المؤامرة الإيرانية لتدمير المشروع الصهيوني"، مضيفاً أنّ "ما لا يعرفه الجمهور هو أنّه عقد 8 إلى 9 اجتماعات منفصلة في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إيران".

يشار إلى أنّ إيران كانت قد نفت تقرير "بلومبرغ"، وقالت إنّ أجهزة الطرد المركزي لديها تهدف حتى الآن إلى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% على الأكثر.