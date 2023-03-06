وفد من الجامعة العربية الامريكية يلتقي وزير الحكم المحلي لمتابعة انشاء وحدات نظم المعلومات الجغرافيا في البلديات

وطن: زار وفد من الجامعة العربية الأمريكية وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح في مكتبه بمدينة رام الله، قدم خلالها الوفد خطة إطار لإنشاء وحدات نظم المعلومات الجغرافية في مؤسسات الحكم المحلي المصنفة (أ و ب) وذلك استكمالاً لقرار أعلن عنه وزير الحكم المحلي في ندوة علمية نظمت في الجامعة في حزيران الماضي بالشراكة مع الوزارة تحت عنوان "البلديات الفلسطينية في ظل التقنيات الجغرافية الحديثة – الى أين؟".

والقرار يقضي بإدراج وحدات نظم المعلومات الجغرافية في هيكليات البلديات في فلسطين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وخاصة تلك المرتبطة بالتقنيات الجغرافية لتساهم في الادارة المحلية والتخطيط والتنظيم العمراني واتخاذ القرار الذكي بما يخدم المجتمعات العمرانية في فلسطين.

وضم وفد الجامعة كلا من، نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية المهندس براء عصفور، ورئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة الدكتور فيصل الصباح، وموظف العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ رائد أبو بكر.

وقدم رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة الدكتور فيصل صباح لوزير الحكم المحلي خطة الاطار لبناء الوحدات الجديدة ضمن هيكليات البلديات، مستعرضاً دور الجامعة في تقديم كافة أشكال الدعم من حيث تحميل البرامج وتدريب الكوادر الفنية مجاناً، وذلك في اطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، موضحا أن إنشاء مثل هذه الوحدات في البلديات ستساهم في مد البلديات بالكوادر المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية ويضعها على عتبة النهوض التقني في التخطيط بديلاً عن الأساليب القديمة.

من جهته، رحب وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح بالوفد الضيف، وأكد على أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة العربية الأمريكية ومؤكداً على خطة الوزارة المضي قدماً نحو تشجيع البلديات الفلسطينية للتحول الى استخدام التقنيات المتوفرة والمتطورة باستمرار، وذلك من خلال بناء وحدات نظم المعلومات الجغرافية نظراً لدورها المحوري في اتخاذ القرار التخطيطي السليم وتطوير بيئة العمل المؤسسي.

بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية المهندس براء عصفور على استعداد الجامعة لتقديم كل اشكال الدعم للبلديات وذلك بالتعاون مع الوزارة وذلك بالاستعانة بالخبراء والمختصين من الجامعة وفي كافة المجالات وذلك في اطار التزام الجامعة بواحد من أبرز اهدافها القائم على خدمة المجتمع المحلي.

من جهته، ناقش وزير الحكم المحلي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، والوفد المرافق آلية تنظيم الحيز المكاني للجامعة والذي تفوق الاستثمارات فيه حاجز ال 800 مليون دولار، مشيرا الى أن المنطقة التي أنشئت فيها الجامعة قبل عام 2000 كانت خالية من السكان فيما يعيش فيها بشكل دائم ومؤقت ما يزيد عن 14000 نسمة وتحولت المنطقة الى مقصد استثماري في شتى القطاعات السكنية والتجارية والخدمية ما يحتم على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي تنظيم وتطوير المكان من مختلف المجالات وخاصة العمرانية والامنية والصحية ما يساهم في تجنيد وجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، معربا عن استعداد الجامعة في التعاون مع الوزارة في تنظيم الأمور في المنطقة الجامعية. من جانبه أكد وزير الحكم المحلي بأن مبنى مجلس محلي تلفيت شرق الجامعة سينفذ قريبا وبما يساهم في الاشراف على المنطقة وتنظيمها.

وقدم الوفد في نهاية الزيارة درع الجامعة تقديراً لجهود الوزير في دعم الجامعة لتحقيق أهدافها