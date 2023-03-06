بن غفير يطالب بهدم منازل مقدسيين برمضان

وطن: طالب ما يسمى "وزير الأمن القومي" للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، شرطة الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل بدعوى بنائها بدون تصاريح، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين.

وأشارت "كان"، إلى أن الاحتلال "يمتنع غالبا" ومنذ سنوات عن هدم بيوت خلال أشهر رمضان، "من أجل عدم إشعال الميدان". إلا أن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير بالرغم من أن هدم بيوت يهدد باشتعال الوضع في القدس المحتلة ومن شأنه أن يمتد ذلك إلى الضفة الغربية، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة أصلا.

وتأتي تعليمات بن غفير بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت "كان" أن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويطالب الشرطة بتنفيذ سياسته. وعقبت مصادر في مكتب بن غفير أن "الوزير لا يتطرق إلى مداولات مغلقة".

وقبيل حلول شهر رمضان، قرر بن غفير تشديد العقوبات على استخدام الألعاب النارية في القدس المحتلة، وأعلن عنها أنها "مواد متفجرة".

ويسهل القرار على شرطة الاحتلال اعتقال وتقديم لوائح اتهام متشددة ضد المقدسيين الذين يستخدمون الألعاب النارية".