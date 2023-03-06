الاحتلال يشن حملة اعتقلات غالبيتهم من نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، ثمانية شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية بمدينة نابلس، وحاصرت أحد المقاهي في محيط جامعة النجاح، واعتقلت سبعة شبان من داخله.

وأوضحت المصادر أن الشبان السبعة هم: محمود الشامي، ورائد شبيطة، بدر شبيطة، وضاح حجير، محمد طقطوق، تيسير القدرة، محمد جمعة.

كما اعتقلت الشاب عزيز ثوابتة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة عزموط شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الباذان شمال شرق نابلس، وداهمت منزل رئيس المجلس القروي فارس الفارس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد حسن الفروخ عقب اقتحام منزله في بلدة سعير، والشاب وحيد ابو مارية في بلدة بيت أمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر عمرو خالد فقهاء في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر حسين ابو عكر عقب اقتحام منطقة وادي ابو فريحة.