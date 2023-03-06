وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .