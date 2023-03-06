الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويأخذ قياسات منزل الأسير ماهر شلون

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وأخذت قياسات منزل الأسير ماهر شلون في تمهيداً لهدمه.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال نرافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف، وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وحاصرت منزل عائلة الأسير شلون الذي تتهمه "إسرائيل" بتنفيذ عملية بيت عرفا قرب أريحا.

وقالت المصادر، إن اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان بمحيط المنزل المحاصر.

وأضافت، أن وحدة الهندسة التابعة للجيش، أخذت قياسات منزل الأسير شلون، بعد أن عاثت دماراً وخراباً داخله.