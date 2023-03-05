محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن الإداري بحق أسير مقدسي وتجدد اعتقال آخر

وطن: حوّلت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأحد، الأسير سامي أبو غالية، نائب أمين سر فتح في العيزرية، للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو غالية في الثاني من الشهر الجاري من منزله في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

في ذات السياق، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور للأسير وليد الأعرج من مخيم قلنديا شمال القدس.

وكان الأعرج قد اعتقل في الثامن من أيلول عام 2022 من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.