"هيئة الاسرى" تستعرض آخر المستجدات الصحية للمصاب محمد حمدان

وطن: استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الحالة الصحية للأسير المصاب محمد حمدان (16عاما) من بلدة بيت سيرا قضاء محافظة رام الله .

وقالت الهيئة في بيان لها، إن محاميها كريم عجوة، قام بزيارة الأسير في مستشفى " تشعاري تصيدك "، من أجل الاطلاع على آخر المستجدات على صعيد وضعه الصحي.

واضافت الهيئة أن المصاب حمدان أجريت له أول أمس عملية في القدم اليمنى حيث تم إزالة البراغي التي كانت موضوعة في نفس القدم وتم وضع بلاتين وهو الآن في صحة جيدة ومستقرة .

ومن الجدير ذكره أن المعتقل المصاب حمدان كان قد اصيب برصاص جيش الاحتلال وعلى إثرها نقل إلى المستشفى .