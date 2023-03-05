الحركة الأسيرة تدعو لمشاركة واسعة في تظاهرات مساء الثلاثاء المقبل

وطن: دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد إلى المشاركة الواسعة في مسيرات الغضب يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس 2023.

وقالت اللجنة في بيان لها: "ندخل اليوم "يومنا العشرين" في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان "بن غفير" وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب".

وواصلت: "تدعوكم لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم 7/3/2023م في مراكز كافة مدننا الساعة التاسعة ليلًا".

واعتبرت أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة.