الجيش اللبناني يجبر دورية لجيش الاحتلال على التراجع بعد ان اخترقت الحدود

وطن: أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إجبار دورية لجيش الاحتلال على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن " دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأحد بين الساعة 11.55 والساعة 12.00 الخط الأزرق قرب النقطة (BP 13 1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريباً، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووفق البيان ، حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق ، مشيراً إلى أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع القوة المذكورة.