البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن الفائزين في حملة تسديد رسوم بلدية رام الله عبر البطاقات

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائزين في حملة تسديد رسوم بلدية رام الله عبر بطاقات البنك وعددهم 10 فائزين بلغت قيمة جائزة كل منهم 100 دولار.

وتأتي هذه السحوبات الخاصة بالتعاون مع بلدية رام الله وسلطة النقد الفلسطينية وذلك لتشجيع جمهور العملاء على تسديد رسومهم للبلدية إلكترونياً والحد من استخدام الطرق التقليدية في الدفع.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البنك لتشجيع المواطنين على استخدام قنوات الدفع الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الجانب في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مستويات الشمول المالي.

وأوضح السعدي أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة حملات وسحوبات أطلقها البنك لتشجيع المواطنين على التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية، وآخرها حملة "إربح مدفوعاتك X2" والتي شملت السحب على 24 جائزة قيمة كل منها ضعف مشتريات العميل الفائز وبحد أقصى 500 دولار.

كما بين السعدي أن هذه الحملة هي جزء من باقة من الخصومات والمزايا التي توفرها بطاقات البنك على المستويين المحلي والخارجي والتي تهدف جميعها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء، مؤكداً أن استخدام البطاقات لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على العملاء.

و يمكن الاطلاع على قائمة الفائزين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps

ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني خدماته المصرفية عبر قنوات رقمية متنوعة تسهل على العملاء الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، وتشمل هذه القنوات الرقمية مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.