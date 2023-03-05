أكسيوس: واشنطن تدرس رفض منح تأشيرة لوزير إسرائيلي دعا لـ"محو" حوارة، ومسؤولون يقاطعونه

وطن: تدرس وزارة الخارجية الأمريكية رفض منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تأشيرة دخول قبل زيارته المتوقعة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل؛ بعد أن دعا حكومة الاحتلال إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، بحسب ما نقله موقع Axios الأمريكي الأحد 5 مارس/آذار 2023، عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي.

الموقع الأمريكي أشار إلى أنه إذا رفضت الولايات المتحدة منح سموتريتش -الوزير رفيع المستوى في حكومة الاحتلال- تأشيرة دخول، فستكون هذه خطوة غير مسبوقة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لاسيما أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

ومن المتوقع أن يصل سموتريتش، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسياً، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لحضور مؤتمر تستضيفه شركة "سندات إسرائيل".

وطلبت وزارة المالية الإسرائيلية من السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال ووزارة الخارجية الحصول على تأشيرة دبلوماسية تمنح سموتريتش الدخول إلى الولايات المتحدة والحصانة، وفقاً للمسؤول الإسرائيلي.

والأربعاء 1 مارس/آذار، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بتصريحات سموتريتش بشأن حوارة ووصفها بأنها "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن وزارة الخارجية بدأت بعد ذلك في مناقشة ما إذا كانت ستمنح سموتريتش تأشيرة، وأكد المسؤولون أنه لم يُتَّخذ قرار بعد.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لموقع Axios الأمريكي بأن مسؤولي وزارة الخارجية قد "لمحوا" في الأيام الأخيرة، للدبلوماسيين الإسرائيليين بأنهم سيكونون سعداء إذا قرر سموتريتش إلغاء رحلته.

فيما قال مسؤول أمريكي إنه حتى لو قرر سموتريتش زيارة الولايات المتحدة، فلن يلتقيه أي مسؤول في إدارة بايدن. ولم يطلب سموتريتش أي اجتماعات.

سموتريتش قال في تغريدة، أمس السبت 4 مارس/آذار، إنه لم يقصد الدعوة إلى إيذاء المدنيين الأبرياء. وقال: "يستخدم الناس أحياناً كلمات قاسية لا يقصدونها من أجل تمرير رسالة. وهذا يحدث للجميع".

وغرَّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أول تصريحات علنية له تعليقاً على تصريحات سموتريتش بشأن حوارة، في وقت متأخر من يوم السبت، قائلاً إنه "من المهم لنا جميعاً العمل على تخفيف حدة الخطاب لخفض سخونة الموقف".

وأضاف: "يتضمن ذلك، التحدث بقوة ضد التصريحات غير اللائقة وحتى تصحيح تصريحاتنا عندما نخطئ في الكلام أو عندما تُخرَج كلماتنا من سياقها".