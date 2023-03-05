الأسير مازن القاضي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير مازن القاضي (43 عامًا) من مدينة البيرة، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن القاضي اعتُقل في الخامس من آذار عام 2002، وقد واجه تحقيقا قاسيا استمر لمدة 50 يوما في مركز تحقيق "عسقلان"، وبعد 21 شهرا من اعتقاله، حكم الاحتلال عليه بالسّجن المؤبد 3 مرات و25 عاما، وتمكّن من استكمال دراسته وحصل على الثانوية العامة، والبكالوريوس، وهو بصدد استكمال الماجستير.

ويقبع الأسير القاضي اليوم في سجن "ريمون"، وخلال سنوات اعتقاله فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أن عائلته حُرمت بشكل متكرر من زيارته.