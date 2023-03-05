انتخاب النخالة أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

وطن: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الأحد، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة في فلسطين لولاية ثانية.

وذكر المكتب الإعلامي للحركة، في بيان مقتضب: "انتخاب القائد زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية".

وأُغلِقت أبواب مراكز الإقتراع الخاصة بإنتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، والتي جرت يوم السبت بشكل متزامن ومُنسّق داخل فلسطين وخارجها.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تُجري فيها حركة الجهاد الانتخابات الداخلية لها، بعد انتخابات عام 2018، والتي كانت الأولى في تاريخ الحركة التي تأسست عام 1978، على يد الأمين العام الأول الراحل فتحي الشقاقي وعدد من رفاقه.