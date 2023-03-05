خلال زيارته لحوارة وزعترة د. مصطفى البرغوثي يشيد ببطولة وصمود أهلها

وطن: قام د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مع وفد ضم د. محمد العبوشي ود. غسان حمدان بزيارة تضامنية لبلدتي زعترة وحواره قدم خلالها واجب العزاء في شهيد زعترة الشيخ سامح أقطش واطلع على الاعتداءات المتواصلة والوحشية التي يشنها المستوطنون المستعمرون ضد بلدة زعترة بهدف إجبار أهلها الصامدين على الرحيل و التخلي عن أرضهم وبيوتهم.

وأشاد البرغوثي بالصمود البطولي لأهالي البلدة كما استمع لاحتياجاتهم لتعزيز الصمود في وجه الهجمات التي يتعرضون لها.

وزار الوفد بلدية حوارة حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية معين الضميدي وأعضاء المجلس البلدي الذين شرحوا بالتفصيل ما تعرضت له البلدة ورافقوا الوفد في زيارة للبيوت والمنشآت التي تعرضت للهجمة الإرهابية من المستوطنين المستعمرين وعمليات الحرق الخطيرة التي طالت عشرات البيوت ومئات السيارات و المحلات التجارية.

وأشاد البرغوثي ببطولة أهالي حوارة في التصدي لاعتداءات المستوطنين التي جرت بحماية جيش الاحتلال وأكد أهمية تكاتف فلسطين بكل مكوناتها في إسناد صمود البلدة، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم للمحاسبة.

واستمع الوفد بالتفصيل لما عاناه ويعانيه سكان البلدة من إرهاب المستعمرين واعتداءات جيش الاحتلال، وأكد على ضرورة ردع هذه الجرائم بمقاومتها وفرض العقوبات والمقاطعة الدولية على الحكومة التي ترعاها وقال ان الشعب الفلسطيني سيفشل محاولات قطعان الفاشية الجديدة تكرار نكبة عام 1948 وأحلامهم بتنفيذ التطهير العرقي مجددا ضد الشعب الفلسطيني.

وقام الوفد خلال الزيارة بتقديم واجب العزاء لعائلتي الشابين من حوارة الذين تعرضا لحادث سير أليم على طريق نابلس -رام الله.