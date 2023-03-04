قوات الاحتلال تقتحم قرية يتما جنوب نابلس وتعتقل شقيقين من عائلة النجار

وطن: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، قرية يتما جنوب نابلس مساء اليوم السبت، وحاصرت منزلا ومن ثم اعتقلت شقيقين من عائلة النجار.

وأفادت مصادر محلية، ان تعزيزات كبيرة من الجيبات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت قرية يتما واعتقلت الشقيقين يوسف واسماعيل النجار، ومن ثم انسحبت من القرية.

وذكرت المصادر أن القرية شهدت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.