الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ28

وطن: يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ28 رفضًا لاعتقاله، في زنازين معتقل "الجلمة".

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال عدنان من منزله، في بلدة عرابة، في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير عدنان يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحي، مع مرور نحو شهر على إضرابه، لافتا إلى أنّه وإلى جانب إضرابه، فإنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوص الطبية، علمًا أنه يعاني من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

يذكر أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه نحو ثماني سنوات في معتقلات الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وخلال هذه السنوات خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداري.

والأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).