ارسنال يعود من بعيد أمام بورنموث ويحقق فوزا قاتلا بالدوري الانجليزي

وطن: خطف ارسنال مساء اليوم السبت، فوزا قاتلا من ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مبارايات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي احتضنه استاد الامارات في العاصمة لندن.

وحول المدفعجية هزيمتهم بهدفين نظيفين إلى فوز قاتل تحقق في الدقيقة الـ98 على بورنموث صاحب الترتيب الـ19 وقبل الأخير، بهدف سجله لاعبه البديل ريس نيلسون.

ويواصل ارسنال الساعي لاحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، نتائجه الجيدة ليرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي الذي تغلب اليوم على نيوكاسيل يونايتد بهدفين نظيفين، أما بورنموت فبقي عند رصيده 21 نقطة.

وافتتح بورنموث التسجيل مبكرًا قبل مرور دقيقة من زمن الشوط الأول وتحديدا في الثانية العاشرة ليكون ثاني أسرع هدف في تاريخ البريميرليج ، بعدما أرسل أوتارا عرضية داخل المنطقة تجاوزت كل مدافعي ارسنال تابعها لاعبه فيليب بيلينج بسهولة داخل الشباك.

وزاد بورنموث من معاناة آرسنال بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ57، بارتقاء من لاعبه الأرجنتيني ماركوس سينيسي لعرضية من ركلة ركنية، وسدد الكرة قوية سكنت الشباك.

وقلص ارسنال النتيجة سريعا وتحديدا في الدقيقة الـ 62، من تسديدة للاعبه العائد مؤخرا من الإصابة الغاني توماس بارتي الذي سدد الكرة من مسافة قريبة في الشباك.

ولم يتأخر ارسنال كثيرا وعدل النتيجة في الدقيقة الـ70 عن طريقة بنجامين وايت بعدما أرسل نيلسون عرضية لوايت الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تصدى لها نيتو ولكن بعد عبور الكرة المرمى.

وسجل ارسنال الهدف الثالث في الوقت القاتل بتسديدة صاروخية من نيلسون من داخل المنطقة سكنت الشباك.