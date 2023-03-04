إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، واغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.

المصدر:(وفا)