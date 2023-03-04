ازدياد تحريض الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال شباط

وطن: اعتبر مركز "صدى سوشال"شهر فبراير / شباط الماضي بأنه شهر "التحريض على الفلسطينيين"، بعد تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين على حسابات سياسيين وأعضاء في حكومة الاحتلال ومواقع على الشبكة العنكبوتية.

ورصد المركز في تقريره، دعوات مسؤولين إسرائيليين لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، وأبرزها تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول "إبادة بلدة حوارة".

إلى ذلك وثق المركز خلال الشهر الماضي أكثر من 34 منشورًا يتضمن خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين؛ 31 تغريدة في تويتر، و3 منشورات على فيسبوك، بالإضافة إلى رسائل خاصة من مستوطنين وصلت إلى حسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات للتبليغ ضد الصفحات والحسابات التي قدمت محتوى فلسطينيا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات نشرت باللغة العبرية في الصحف الإسرائيلية تحرض على الفلسطينيين.

مقابل ذلك وثّق المركز أكثر من 105 شكاوى لانتهاكات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وتلقت حسابات فلسطينية عددًا من البلاغات على أنه مخالفات لسياسات المحتوى مما تسبب بقيود بالنشر والوصول، وحظر النشر، ومنع تصوير مقاطع بث مباشر، وحذفِ 59 حسابًا وصفحة فلسطينية.