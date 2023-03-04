زياد العزة.. المناضل الذي كَسرَ "فرعون وعصاه" ولم يُهزم..



وطن: بعد حياة حافلة بالنضال والتضحيات، رحل أمس في منفاه بالسويد، زياد عواد العزة، المناضل الذي هزم "فرعون وعصاه" ولم ينكسر، وسطر ملحمة صمود اسطورية في مواجهة الاحتلال وسجانيه.

رحل المناضل زياد العزة، العضو في حزب الشعب الفلسطيني، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، قضى منها خمسون عاما، في صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني، تولى خلالها العديد من المهام الوطنية والحزبية خلال نشاطه، ملتزماَ في خدمة قضايا حزبه وشعبه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، وكان أحد مؤسسي الجبهة الوطنية التي شكلها وقادها الحزب في بداية سبعينيات القرن الماضي.

واعتقل العزة عام 1974 بتهمة المشاركة بتأسيس الجبهة الوطنية ومقاومة الاحتلال، وتعرض لأقسى أنواع التحقيق والتعذيب في أقبية السجون الصهيونية، وسجل اسطورة في الصمود، ولم يتفوه باي كلمة او معلومة للمحققين، رغم انه كاد يفقد حياته بسبب شدة التعذيب، وبسبب تعذيبه القاسي تعرض لعدة إصابات وامراض رافقته على مدار سنين عمره التالية حتى رحل امس في منفاه.

وكانت المحامية التقدمية الاسرائيلية "فيلتسيا لانغر" قد ضمنت في كتابها الشهير "بأم عيني" وهو كتاب تروي فيه قصصا من صمود المناضلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما تعرضوا له ودفاعها عنهم، بعضا مما واجهه المناضل العزة من تعذيب وحشي اوصله حد الموت، وصموده الأسطوري ورفضه الادلاء باي معلومة او كلمة للمحققين عن رفاق دربه، وإبعاده عن الوطن بعد اعتقاله لعدة أعوام.

وتروي لانغر في شهادتها تفاصيل ما تعرض له الراحل العزة من تعذيب، ولحظة لقائها به بعد ابعاده.

ومما جاء في شهادة المحامية لانغر، بعد ان التقته في موسكو عقب ابعاده حيث نقل للعلاج مما أصابه جراء التعذيب الوحشي في سجون الاحتلال "فجأة احست بقرابة الى ذلك الشاب الذي لم أراه والذي اثار صوته عواطف اعضاء اللجنة من الدول المختلفة واصحاب الآراء المختلفة. عند ذلك انتصبت امام عيني تلك الفترة من ايار ١٩٧٤ عندما عينتني عائلة زياد محامية ثرت جيدا كيف منعوني لمدة طويلة من رويته فقلقت لمصيره".

واضافت "في احدى الايام وصلت الي اخبار تفيد ان زياد يتعرض للتعذيب وان علي ان اعمل المستحيل لاقابله، فذهبت الى سجن الخليل الذي كان زياد حينه معتقلا فيه والتقيت في اروقة السجن بالمدعي العسكرى والمستشار القضائي في حينه الضابط فركش ، فطلبت منه باصرار مقابلة زياد واخبرته بقلقي لمصيره وصرحت له انني سأتوجه الى محكمة العدل العليا اذا لم يلب طبي . وحالا جاء جواب موشه فركش هذا ، الذي لم افهمه ، والذي ارجو ان يعطي هو حكمه كمتستر على تجاوز القانون حين يحقق بشأن ملف « زياد العزة ضد دولة اسرائيل » ، قال الضابط فركش في حينه بهدوء غريب ، ان كل هذه الاقاويل غير صحيحة و ان زياد لم يصب بسوء وانه في وضع ممتاز ، ولماذا اتعب نفسي واثير ضجة على لاشئ في حين ان فركش بنفسه يصرح امامي وبشكل احتفالي (وليس سراً ! ) انه سيطلق سراح زياد بعد حوالي اسبوع ، وانه لماذا علي ان اجري معه مقابلة في السجن في حين انه تقريبا خارجه".

لقد كان واضحا لي انه حتى بعد التوجه لمحكمة العدل العليا فاني لن اتمكن من رؤية زياد العزة الا بعد اسبوع او حتى اكثر، لذلك قررت الانتظار و اختبار تصریح فرکش، واعترف انني لم اشك في حينه ان وضع زياد هو الذي املى على فركش ان يفعل اي شي لكي لا اقابل زياد، وبعد اسبوع اطلق سراح زياد من السجن وارسل مباشرة الى مستشفى الامراض العصبية في بيت لحم لسوء حالته، والتي كانت هي الدافع لاطلاق سراحه. لم أستطع زيارته هناك وبعد ذلك أبلغت ان حالته قد ساءت وان عائلته بعثت به الى الاتحاد السوفييتي لمداواته (علاجه).

وتضيف المحامية لانغر في كتابها: منذ ذلك الوقت اخذت تاتيني التحيات من زياد بوساطة الكثير من الاصدقاء الذين زاروا موسكو وزاروه في المستشفى . لقد حدثوني انه لا يستطيع المشى بمفرده، وان يده ورجله اليمنى تفتقر الى اية حاسة وانه اصبح فجأة لا يرى بتاتا. ولقد حدثني الجميع ان اطباءه يبذلون الكثير من اجل شفائه، وكل الذين رأوه قد صدموا من حالته. كنت اتذكر دائما بسمة الضابط فركش "البريئه !" وعلى الرغم من اني لم اعمل في مجال القضاء الا بالمحاماة فقد تصورت لائحة اتهام وعلى الملف العنوان: « زياد العزا ضد دولة إسرائيل". في موسكو ١٩٧٥ التقيت به (زياد العزة) والشمس حارة كشمسنا بينما لفنا جو من السلام عزيز على كل من يأتي من دولة يكتنفها جو الحرب.

وتقول: منزل اصدقاء يغص بالناس التقيت بزياد العزة. لقد خرج لتوه من المستشفى . جلسنا في الزاوية ينظر احدنا الى الاخر . بدا لي شابا ، شابا صغيرا والدموع تملأ عينيه ، ضغط على يدي وابتسم ابتسامة طفل. شي ما قرصي في قلبي والدموع غطت عيني . يده تمسك بطرف الطاولة لكي يوقف ارتعاشها. رجله اليمنى ترتجف كورقة شجر . وجهه يشحب وانا امسك ذراعه بشدة . « لقد رغبت كثيرا ان اراك هناك في السجن لقد حدثني بعض اصدقائي المعتقلين انك حضرت ففرحت كثيرا، بعد ذلك فهمت انهم لم يسمحوا لك برؤيتي » لقد سألني عن اصدقائه في السحن والذين يقبعون فيه (حتى الان) ثم لفت انتباهى انه لم يكن يحس بوجود يده التي مدها الي وان الاطباء السوفييت صنعوا بها معجزة، واني لا اكره الا الذين فعلوا هكذا ـ أرجوك أن تبعثي بتحياتي الى كل الناس الذين يريدون السلام والذين يفهمون أنه يجب اعادة حقوق شعبي قال . لقد بدأ الحديث عن "هناك" ، عن الزنازين، عن المعذبين ، وكنت كلي معه "هناك" - ذلك الشبح الذي يطاردنا حتى هنا ، حتى منزل الاصدقاء في موسكو البعيدة . جلسنا صامتين وحولنا الاصدقاء الذين يفهمون معنى الصمت . « سنلتقي غدا مرة اخرى ) اتفقنا .

وها هو يجلس أمامي ويبدأ بقصة حياته في السجن . لقد تمنى أن يحدثني عنها منذ زمن، وعندما حان الوقت لم يعرف كيف يبدأ، واسأله متى اعتقل، وهكذا يبدأ كلامه : كان ذلك في ٢٣-٤-٧٤ ، جاء جنود الجيش الاسرائيلي الى بيتنا في مخيم اللاجئين «العزة" في ضواحي بيت لحم . لقد اعتقلوني بعد أن أحاطوا البيت وأجروا فيه التفتيش. في البدء سألوني: «ها هم جنود الجيش الاسرائيلي، الا تخافهم ؟ » ولم أخف، فأنتم لا أكثر من دم ولحم، اجبتهم. أخذوني الى سجن الخليل وبدأ التحقيق. أحد المحققين توجه الي قائلا: انت عضو في الحزب الشيوعي الاردني، ووزعت منشورا له في جامعة بيت لحم . ليس هناك أي معنى لا نكارك ذلك ، المحقق « زكي » نشيطدا، لقد حقق مع الاسرى السوريين ، اننا كثيرون انظر ، نحن ثمانية هنا ، ونحن نغير بعضنا عند التعب . يدفعون لنا ما يكفي ، حتى انه سيكون في صالحك اذا عملت معنا ، اننا نقبض مئة ليرة عن كل ساعة تحقيق كهذه وأعرف اننا نخرج الاسرار حتى من الارض . لدينا الكلاب . ولدينا الكهرباء . ماذا سيفيدك كل هذا فربما ستخرج من هنا مجنوناً . وأصدقاؤك سيلقون بك الى الكلاب ، بأنفسهم . ماذا سيستفيدون من شخص مجنون ؟! ، فجأة احتج أحدهم امنحوه مهلة ١٥ دقيقة ، لا حاجة له لكل هذه الامور . سيبدأ الكلام بنفسه ). حين سمعت كل هذا قلت : و هل هذه ديمقراطيتكم ؟! » ( في تلك اللحظة اقترب ( زكي » مني وضربني على أذني بقسوة . لقد شدوا يدي الى الخلف ونقلوني الى زنزانة" . سألته اذا كانت تلك زنزانة في الطابق الثاني من سجن الخليل وأجابني بالايجاب.

(المحامية فيليتسا لانغر- دافعت عن عشرات المعتقلين الفلسطينينين ووثقت ما تعرضوا له في عدة كتب)

تذكرت تلك الزنازين التي شاهدتها بأمر من المحكمة، وجدرانها المتعرجة أرضية الباطون مع قطعة صغيرة من المطاط دقيقة ، بالكاد تكفي للاستلقاء ، ودلوا لقضاء الحاجة في الزاوية بدون ضوء وبدون هواء. ثم استطرد: لقد جاؤوا لي بقليل من الزيتون والبطاطا ووضعوها على الأرض كما لو كنت كليا . الشرطي قذف بالاكل برجله . لم أكله . وبعد دقائق انزلوني الى غرفة التحقيق، وهذه المرة بدأوا بالتهديد انهم سيأتون بكل أفراد عائلي اذا لم احدثهم عن حقيقة حسني حداد وآخرين من بيت لحم، شيوعيون، كما قال المحققون قلت لهم أنهم أخذوا منا أراضينا، وجعلوا منا لاجئين لا نملك أي شيء والان يطلبون مني أن أدخل إلى السجن أناساً أبرياء، واذا لم أفعل ذلك سيعتقلون كل أفراد عائلي ٠٠٠ تفضلوا ، اجلبوهم جميعهم فعلى كل الاحوال فان حياتهم ليست حياة . ولكن لا تجعلوا مني مغفلا - قلت . حينها بدأ "زكي" بالصراخ : « يا ابن الزانية ، حتى مصير عائلتك لا يهمك ، وماذا سنفعل نحن مع والدك أو والدتك ، لا بأس ، الان سيأخذون بك الى مكان . هناك ستتكلم سيطعمونك بابرة ستؤثر على عقلك ، وربما ستصبح امرأة بعد ذلك ، ولكنك حتماً ستتكلم".

وفي هذه الدقيقة أوثقوا يدي الى الخلف بعد أن عروني تماماً ، ولأني رفضت خلع ملابسي بنفسي ضربوني على كل أنحاء جسدي بالعصا . فقدت الوعي ، وعندما استيقظت شعرت أنهم وضعوا مادة حارقة كالنار على عضوي الجنسي . وطول المدة كانت عيناي معصوبتين . لقد أزاحوا المنديل عن عيني وأمروني مرة أخرى أن أتكلم . قلت لهم أن لا شيء سيفيدهم وانهم لن ينجحوا في ازاحة عجلة التاريخ الى وراء وانه سيأتي يوم سيضطرون فيه إلى دفع الثمن. "يا ابن الزانية"، صرخوا في وجهي ثم أتوا بالمحقن امامي، وقالوا لي الان سأصبح امرأة، الا اذا بلغتهم باسماء شركائي ، قلت لهم أنه ليس لدي أي شركاء، واني ابن شعبي، واذا ارادوا، فسأعطيهم أسماء سكان مخيم "العزة" من أصغرهم وحتى أكبرهم، أخوتي وابناء شعبي - فجأة انقطع كلامه، واصفر وجهه، وأخذت يده ورجله اليمني ترتجفان، أمسك بطرف الطاولة وقال لي : « لا شيء ، لا تقلقي" . وبعد دقائق تغلب على الرجفة وأكمل حديثه : وعندها جاؤوني بشخص قالوا أنه طبيب نفساني من الجامعة . لقد تكلم العربية بطلاقة ونصحني بأن أتكلم، واستعمل مثلا عربيا يقول اذا لم أتكلم بطريقة موسى فساتكلم بطريقة فرعون و"اللي ما بيجي بعصا موسى بيجي بعصا فرعون» . «نحن ، قال الطبيب النفساني » ، طالعنا في طفولتنا كتب المغامرات أما أنتم فتتلمذتم على بوليس فوتشيك وجورجي ديمتروف، وهذه كلها قصص خيالية بدون أية قيمة . يجب أن تعرف ذلك». "اذا كانت عندك قطرة من انسانية فقد أخذوها منك» قلت له. توجه اليه ( زكي ) وقال له : ابن الزانية هذا يتكلم معي كلام فلسفة » فركلني زكي » قائلا : يا كلب ، امامك طبيب وليس واحد من الشارع ، مثلك ! » . وها أنت يا "دكتور" ترى المعاملة الحسنة، قلت. أخذني المحققون الى الزنزانة واعتقدت أن هذا يكفي لليوم ، ولكن بعد قليل من الوقت ارجعوني ثانية الى غرفة التحقيق وقالوا لي : لقد أعطيناك الوقت لكي تستجمع أفكارك ، حتى الان كان كل شيء كاللهو والان سنبدأ بالجدية». علقوني من قدمي ، قدماي الى أعلى ورأسي إلى أسفل . وهذه العلامة السوداء التي ترينها على قدمي لا تزال حتى الان . عندما كنت معلقاً، وكان هذا لمدة قصيرة كما بدأ لي ، جذبوني من شعري وضربوني على رأسي . كنت عارياً . اعتقدت أنني سأفقد صوابي ، وعندما انزلوني سال الدم من عيني ، لقد ضحكوا مني وقالوا انظروا ، الشيوعيون ليسوا رجالا . الان سترى ، سيأتي الضابط جوني . لقد حضر . بصقت في وجهه ، لم يجب ، بل مسح البصاق عن وجهه . والان ستصبح امرأة-.