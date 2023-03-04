الاحتلال يعتقل 480 فلسطينيًا خلال فبراير بينهم 62 طفلا و 10 نساء

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 480 فلسطينيًا، منهم 62 طفلًا و10 سيدات، خلال شهر نوفمبر/شباط الماضي، من الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان له، إن مدينة القدس احتلت النصيب الأكبر في الاعتقالات، حيث بلغت 167 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصدار عشرات أوامر الإبعاد والحبس المنزلي بحق مقدسيين.

ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطناً، منهم 6 صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بعد ملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، و 7 آخرين خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية شمال قطاع غزة باتجاه الداخل، والمواطن إبراهيم يوسف سلمان من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

ورصد المركز، 62 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفلين المقدسيين عبد الله حمزة جرادات، وآدم بشارة ، و10 سيدات.

وفي القدس، واصلت سلطات الاحتلال خلال شباط الماضي، اعتقال 167 مواطناً، منهم 30 طفلا و8 نساء، فيما أصدرت 19 قرار اعتقال اداري، وأصدرت 14 أمر إبعاد، منها 8 عن المسجد الأقصى، 31 أمرا بالحبس المنزلي.

وشنّ الاحتلال حملة ضد الأسرى المقدسيين والمحررين وعائلاتهم، تضمنت الحجز على حساباتهم البنكية ومداهمة عشرات المنازل ومصادرة مصاغ ذهبي وسيارات ومقتنيات أخرى ثمينة، تنفيذًا لقرار وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بفرض عقوبات مالية على 87 أسيرًا مقدسيًا وعائلاتهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينيّة.

وأصدرت محاكم الاحتلال 238 قرار إداري خلال شباط، من بينها 145 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.