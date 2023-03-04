وزير الدفاع الروسي يتفقد التشكيلات العسكرية جنوب دونتسيك.. والروس يحاصرون باخموت

وطن: تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" (الشرق) في منطقة جنوب دونيتسك.

واستمع وزير الدفاع الروسي إلى تقرير قائد هذه الوحدة العسكرية عن الوضع الحالي وسير العملية العسكرية.

وأكد شويغو خلال لقائه بالقادة العسكريين في المنطقة على أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم.

كذلك أعرب وزير الدفاع الروسي عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم في منطقة العملية الخاصة، كما قلد أوسمة لعدد من العسكريين.

وأوضح شويغو خلال لقائه عددا من العسكريين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية في في محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي أحدث تقرير لها، قالت الاستخبارات البريطانية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الأوكرانية في باخموت تتعرض لضغط كبير من القوات الروسية مع اشتداد وتيرة القتال، فيما أفادت تقارير إعلامية، في وقت متأخر الجمعة، بأن القوات الروسية باتت تسيطر بشكل كامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت، وذلك بعد سيطرتها على مصنع معالجة "تافر" للحوم في باخموت وتقدمها باتجاه مدرسة تعليم السواقة داخل المدينة شبه المحاصرة بشكل كامل.

وكانت مجموعة فاغنر الروسية قالت في وقت سابق إن قواتها باتت تحاصر مدينة باخموت في الشرق الأوكراني بشكل فعلي، فيما طالب قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، القوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة.

(المصدر: RT + سكاي نيوز)