مصرع خمسة مواطنين واصابة 20 جراء اربعة حوادث سير مروعة خلال ساعات في الضفة

وطن: لقي خمسة مواطنين مصرعهم، واصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء اربعة حوادث سير مروعة منفصلة وقعت خلال عدة ساعات بالضفة الغربية.

ووقعت ثلاثة من هذه الحوادث الليلة الماضية، فيما وقع الحادث الرابع صباح اليوم السبت.

وتوفي شاب يبلغ 18 عاما واصيب اثنان اخراء جراء اصدام سيارة بصخرة في قرية خربثا بني حارث بمحافظة رام الله، الليلة الماضية، الامر الذي اعقبه وفاة ثلاثة مواطنين واصابة ثلاثة اخرين جراء حادث اخر مروع وقع على طريق نابلس- رام الله قرب بلدة ترمسعيا، كما وقع حادث ثالث الليلة الماضية ايضا على طريق نابلس قلقيلية، قرب قرية النبي الياس، واسفر عن اصابة 14 مواطنا.

وصباح اليوم السبت، وبعد بضع ساعات فقط من الحوادث الثلاثة سالفة الذكر، وقع حادث سير رابع مروع على طريق نابلس رام الله، في منطقة وادي الحرامية اسفر عن وفاة مواطن من بلدة بيت دجن شرق نابلس يبلغ 42 عاما، كما واصيب اثنان اخران في هذا الحادث.

وكان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ذكر في بيان، ان الحادث الذي وقع قرب بلدة ترمسعيا نجم عن تصادم مركبات فلسطينية واسرائيلية، واسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وان هناك اصابة رابعة بحالة حرجة جراء هذا الحادث.

واشار العقيد ارزيقات في بيان اخر، ان 14 مواطنا اصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء حادث سير وقع بين اربع مركبات على طريق نابلس قلقيلية (قرب قرية النبي الياس)، الليلة الماضية.

وصباح اليوم وقع الحادث الثالث في منطقة وادي الحرامية، على طريق نابلس رام الله بين مركبتين، واسفر عن عدة اصابات بعضها خطيرة.