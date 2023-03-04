الأسرى يواصلون عصيانهم لليوم الـ19 على التوالي

وطن: يواصل الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، خطوات العصيان والاحتجاج لليوم التاسع عشر على التوالي، رداً على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ له إن الأسرى يقررون اليوم ارتداء ملابس السجن "الشاباص" من الصباح حتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وأكدت الحركة الأسيرة، إن حكومة الاحتلال لن تنال من عزيمة من الاسرى والفلسطينيين.

وشددت الحركة الاسيرة، "الاستمرار في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان" وقالت بان "حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة".

وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، وخطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

ومنذ 14 فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".