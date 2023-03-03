الصالحي: تصريحات سموتريتش انعكاس للأيديولوجيا العنصرية لحكومة الفاشية

وطن: قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الوزير الصهيوني "سموتيريتش" وتصريحاته النازية لمحو قرية حوارة الفلسطينية؛ هي مجرد شجرة واحدة في غابة التطرف والأيديولوجيا العنصرية للحركة الصهيونية بكل مركباتها، وتعبيرها الأخير المتمثل في حكومة "نتنياهو" الفاشية.

جاءت تصريحات الصالحي خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر العاشر للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم في مدينة شفا عمرو بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف الصالحي، بقول: إن محاولة حصر الأمر في "سموتيريتش" و"بن غفير" هو تضليل إضافي، فهؤلاء يطبقون برنامج حكومتهم الفاشي بامتياز.

وأكد أنه لا يجوز تمرير لعبة أن هناك فصل بين نازية "سموتيريتش" و"بن غفير" وبين الحكومة التي يجلسون فيها، والموقف منهم يجب أن يكون موقفا من حكومتهم وكل حكومات الإحتلال.

