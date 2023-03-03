الاحتلال يقمع مسيرة متضامنين أجانب واسرائيلين في حوارة

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، مسيرة لمتضامنين مع اهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، واعتدت على بعضهم.

وأفاد رئيس بلدية حوارة معين الضميدي بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التضامنية مع أهالي البلدة التي "شارك فيها اسرائيليون يهود، وعدد من الفلسطينيين من داخل أراضي الـ48" مشيرا الى ان قوات الاحتلال أطلقت صوبهم قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية، ويافطات مناهضة للاحتلال ومنددة بجرائمه.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت، صباح اليوم، عددا آخر من النشطاء والمتضامنين الأجانب والاسرائيليين، من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع أهلها، عقب الاعتداءات الارهابي التي شنها مئات المستوطنين المسلحين على البلدة و أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.