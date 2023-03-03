جماهير غفيرة تشيع الشهيد الفتى محمد سليم في عزون

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة قلقيلية وبلدة عزون اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية بمراسم عسكرية، وصولا إلى بلدة عزون بموكب مركبات، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث اقام المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان الطفل سليم ارتقى مساء أمس إثر إصابته برصاصة في الظهر، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة عزون.

واصيب الى جانب الشهيد سليم، فتى اخر بجروح حرجة، كما واصيب فتى ثالث في ذات المكان والحادث بجروح وصفت بانها طفيفة بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليهم.