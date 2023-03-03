(محدث).. إصابات خلال مواجهات وفعاليات ضد الاستيطان في عدة مناطق

وطن: أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال المعدني والعشرات بالاختناق، خلال فعاليات وتظاهرات ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع قرية قريوت بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم للنبع، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، اصيب عدة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق اثر قمع قوات الاحتلال التظاهرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.