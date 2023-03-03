(محدث)-- وفد أوروبي يزور حوارة ويطلع على نتائج جرائم المستوطنين والاحتلال يشدد اجراءته ويمنع وصول متضامنين لها

وطن: زار وفد من الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة، بلدة حوارة وقرية زعترة جنوب نابلس، واطلع على نتائج الاعتداءات الارهابية التي نفذها المستوطنون ليلة الاحد- الاثنين الماضي بحماية جيش الاحتلال على المواطنين ومنازلهم وممتلكات حيث استشهد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) وهو أب لخمسة ابناء وبنات، في قرية زعترة جراء إصابته بالرصاص الحي، واحرق المستوطنون عشرات المنازل ونحو 100 مركبة بينما اصيب اكثر من مئة مواطن جراء تلك الاعتداءات.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الجمعة، خلال زيارته لبلدة حوارة جنوب نابلس على رأس وفد ضم سفراء ودبلماسيين، إن الاتحاد "سيستمر بالمطالبة بشكل مباشر لمحاكمة ومحاسبة من نفذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة"، مشددا على أن عنف المستوطنين يجب أن يتوقف.

وضم الوفد ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من حوالي 20 دولة، خلال الزيارة التي نظمها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي، بتعويض المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تشكّل رسالة تضامن من المجتمع الدولي مع أهالي بلدة حوارة والقرى المجاورة.

بدوره، قال مدير عام "بتسيلم" حجاي إلعاد إن ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات يتم برعاية الحكومة الإسرائيلية، حيث تعطيهم الحكومة حصانة ليتمادوا في اعتداءاتهم سواء في حوارة أو أي منطقة أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبالتزامن مع زيارة الوفد، اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت بلدة حوارة، وحاول التشويش على الحديث من خلال مكبر للصوت.

واستنكر الوفد الاوروبي اعتداءات المستوطنين ودعا لمحاسبة مرتكبيها، كما والتقى العديد من المواطنين وزار بعض المنازل والمواقع التي احرقها المستوطنون في ظل انتشار وحماية جيش الاحتلال.

وعقب زيارة الوفد، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت حاجزي زعترة وحوارة العسكريين أمام حركة المواطنين، ومنعت متضامنين أجانب ويهودا من الدخول إلى بلدة حوارة جنوب المدينة للتضامن مع أهلها، ضد اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم وحق ممتلكاتهم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، مئات الناشطين اليساريين الإسرائيليين من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع سكانها، واستخدمت ضدهم القنابل الصوتية. وأصدر الاحتلال أمرا عسكريا أعلن فيه عن حوارة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الحافلات التي نقلت الناشطين من الدخول إلى البلدة. وإثر ذلك، توجه الناشطون إلى حوارة بمسيرة على الأقدام، واعتقلت قوات الاحتلال عددا منهم.

وقال ناشطون إن قوات الاحتلال منعتهم من دخول البلدة رغم أنها تسمح للمستوطنين بالسير في شارع رقم 60 الذي يمر من قلب البلدة.

وفي السياق، نفذ مستوطنون، أعمال عنف وعربدة وسط حوارة عقب اقتحامها، وحاولوا مجددا الاعتداء على مركبات المواطنين اليوم.

(صور تظهر بعض اعضاء الوفد خلال زيارتهم قرية زعترة ولقائهم ابناء الشهيد سامح اقطش الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال محاولته الدفاع عن القرية امام اعتداءات المستوطنين)

(الوفد خلال اطلاعه على احد المباني والمنازل التي احرقها المستوطنون)