رئيس الاركان الاميركي يصل "إسرائيل" لمباحثات حول إيران وتمهيدا لزيارة وزير الدفاع

وطن: يصل الى دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، لاجراء مباحثات حول إيران وتمهيدا لزيارة وزير الدفاع الاميركي أوستن

وسيلتقي ميلي مع وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ومسؤولين أمنيين آخرين. وسيمهد ميلي لزيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى "إسرائيل" يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنه يتوقع أن تركز زيارة ميلي على "الكفاح المشترك" للدولتين ضد إيران، وفق ما نقلت عنهم القناة 13 التلفزيونية.

وفي السياق نفسه، يتوجه وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سيلتقيان مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم مستشار الأمن، جيك سوليفان، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن. وستتركز المحادثات على إيران أيضا، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم.

وأشارت القناة 13 إلى أن زيارة ميلي لـ "إسرائيل" تأتي في ظل توتر بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

وبين أسباب التوتر قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية عشوائية وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، إلى جانب أقوال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "محو قرية حوارة من الوجود"، والاستياء الأميركي من خطة إضعاف جهاز القضاء.

(المصدر- عرب 48)